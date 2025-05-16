Bahar Alerjisine Dikkat: Alerjik Çocuklar İçin Uyarılar

Bahar Alerjisine Dikkat: Alerjik Çocuklar İçin Uyarılar
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Uzmanlar, bahar aylarında alerjik çocukların polenlerden etkilenmemesi için 12.00-17.00 saatlerinde dışarı çıkmamalarını öneriyor. Alerjik hastalıkların artış gösterdiği bu dönemde ebeveynlerin dikkatli olması gerekiyor.

Bahar alerjisine öğle saati uyarısı: "Polenlerin en yaygın oldukları saatler 12.00 - 17.00 arası ve alerjik çocukların bu saatlerde dışarı çıkmamasına dikkat etmek gerekiyor"

KAYSERİ - Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Samet Özer, mevsimin değişmesi ile özellikle alerjik çocukların atak dönemlerinin arttığını söyleyerek, Polenlerin en yaygın oldukları saatler 12.00-17.00 arası ve alerjik çocukların bu saatlerde dışarı çıkmamasına dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Çocuklarda tespit edilen belirli alerjenler varsa özellikle polenlerin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamalarına dikkat etmek gerektiğini söyleyen Dr. Samet Özer, "Mevsimin değişmesi ile birlikte çocuklarda da alerjik hastalıkların görülme sıklıkları giderek artmaktadır. Özellikle alerjik çocuklarda alerjik rinit, astım gibi kronik hastalıkların görülme sıklığı ve atak dönemleri bu aylarda giderek artıyor. Çocukların bu mevsimlerde özellikle tespit edilen bir alerjenleri varsa, bu alerjenlerle karşılaşmamak amacıyla daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bunun için de polen mevsiminde polenlerin en yaygın olduğu saatler genellikle 12.00 ile 17.00 arasındaki saatlerde çocukların mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları ya da göz veya yüz koruyucu maske kullanmaları tavsiye edilmektedir. Astım açısından da çocukların bu dönemde özellikle kronik astımı olan çocukların ilaçlarını düzenli bir şekilde takip ederek kullanmaları gerekmektedir. Bu çocukların sağlığının ya da hayat konforlarının daha iyi olmasını sağlamaktadır" dedi.

Özer, alerjinin kaşıntı, akıntı ve döküntü gibi belirtilerle kendisini gösterdiğini söyleyerek, "Mevsimle beraber çocuklarda görülen alerjik hastalıklar genellikle ciltte döküntü, burunda kaşıntı ve akıntı, hapşırma, gözlerde kızarıklık ve akıntı şeklinde ortaya çıkmaktadır. Alerjik konjonktivit, alerjik rinit ya da akciğer semptomları önde olacak şekilde öksürük şikayetlerinin artması ile alerjik belirtileri görebiliriz. Özellikle bahar mevsiminde ve yaza doğru geçişlerde çocuklarda öğlen saatlerinde özellikle de polenlere karşı dikkatli olmaları tavsiye edilebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - Sağlık
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