Ayvalık'ta Dalış Teknesinde Rahatsızlanan Yolcunun Tıbbi Tahliyesi Sahil Güvenlik Tarafından Yapıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında dalış teknesinde rahatsızlanan yolcunun tıbbı tahliyesi Sahil Güvenlik tarafından yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında dalış teknesinde yolcu olarak bulunan bir kişi rahatsızlandı. Tekne kaptanının yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik botu bölgeye sevk edildi. Tekneden alınan yolcu Sahil Güvenlik botu ile Ayvalık Cunda Adasındaki limana getirilerek 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Rahatsızlanan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BALIKESİR