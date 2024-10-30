Aylar süren kabızlığın ardından dehşeti yaşadı: İç organları dışarı aktı

İngiltere'nin Duram ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Courtney Ingham daha önce benzeri olmayan korkunç bir olay yaşadı.

TUVALETTE PATLAMA SESİ DUYDU

Ingham, tam 8 ay boyunca kabızlık sorunu ile mücadele etti. Durumu çok fazla ciddiye almayan genç kadın sürekli müshil almaya ve sade kahve içmeye başladı. O günleri anlatan Ingham, midesinin aşırı şekilde şişmeye başladığını ve "6 aylık hamile bir kadın" gibi göründüğünü söyledi. Daily Mail'in haberine göre, bir gün karın ağrısıyla tuvalete giden genç kadın, biraz ıkındıktan sonra patlama sesi duydu. Ingham dehşete düşüren olay anını şöyle anlattı: Tuvalette otururken bir ses duydum. İçimden bir şeyin çıktığını anlamıştım. Sonra kan gördüm. Baktığımda dışkı yoktu ama çok kan vardı. Eğilip baktığımda gördüğüm görüntü beni şoke etmişti, birinin organları düşmüş gibiydi. Et parçaları vardı. İç organlarım dışarı çıkmıştı.

İÇ ORGANLARI DIŞARI AKTI

Dehşete kapılan genç kadın, aşırı bir şekilde kanaması olduğunu fark ettiğinde, anüsünün ve iç organlarının vücudunun dışına çıktığını gördü. Acı içinde kalan Ingham hemen ambulansı aradı ve hastaneye kaldırıldı. Ingham'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi veren doktorlar, rektumun yeterince desteklenmemesi durumunda ortaya çıkan rektal prolapsustan muzdaripti. Haziran ayından beri tedavisi süren genç kadın, çok daha fazla ağrı çektiğini ve hastaneye yatmak zorunda kaldığını açıkladı.