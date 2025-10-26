Haberler

Aydın Hastanesinde 60 Personel Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Acil Servise Başvurdu

Aydın Hastanesinde 60 Personel Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Acil Servise Başvurdu
Güncelleme:
Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde öğle yemeğinin ardından bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle 60 personel acil servise başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle yemeklerden numuneler alındı ve incelenmek üzere ilgili müdürlüklere gönderildi. Personelin sağlık durumu iyi.

AYDIN Atatürk Devlet Hastanesi'nde, 60 personel gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu.

Atatürk Devlet Hastanesi'nde 60 personel, öğle yemeğinin ardından bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle acil servise başvurdu. Yemekte tavuk ve eklerden yedikleri belirtilen 60 personel tedaviye alındı. Gıda zehirlenmesi şüphesi nedeniyle yemeklerden alınan numuneler incelenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildi. Personelin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
