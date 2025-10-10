Haberler

Aydın Devlet Hastanesi'nde Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği

Aydın Devlet Hastanesinde 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında düzenlenen etkinlikte, stant kurularak vatandaşlara broşür dağıtıldı. Başhekim Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, meme kanserinde erken tanının önemini vurguladı.

Aydın Devlet Hastanesinde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında etkinlik düzenlendi.

Hastanenin giriş katında gerçekleştirilen etkinlikte stant kuruldu, personel ve vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş standı ziyaret ederek, vatandaşlara meme kanseri ve erken teşhisi konusunda bilgi verdi.

Meme kanserinde erken tanının önemine dikkati çeken Bozbaş, "Meme kanseri, erken fark edildiğinde tedavi başarısı yüzde 90'ların üzerine çıkar. 40 yaş üstü kadınlarımızın 2 yılda bir mamografi çektirmeleri, sevdiklerine verilebilecek en değerli armağandır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Sağlık
