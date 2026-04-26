Haberler

Aydın'da yürüyüş sırasında rahatsızlanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde doğada yürüyüş yaparken rahatsızlanan astım hastası emekli doktor, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Bursa'dan doğa yürüyüşü yapmak için Karakaya Mahallesi'ne gelen gruptaki emekli doktor 64 yaşındaki Sultan Koç, Kavalan mevkisinde rahatsızlandı.

Yürüyüş grubunda bulunanların durumu Aydın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kontrolde Koç'un astım hastalığına bağlı solunum sıkıntısı çektiği belirlendi.

Zorlu arazi şartları nedeniyle hastanın kara ambulansıyla nakil süresi uzayacağı için bölgeye Sağlık Bakanlığının İzmir'de konuşlu bulunan ambulans helikopteri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Koç, helikopterle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Musa Ölmez
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

