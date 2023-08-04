Aydın'da kömür madeninde kolu kaptırdı, hastanede tedavi altına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir kömür madeni işletmesinde çalışan bir işçi, taşıyıcı banta kaptırdığı kolu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İşçinin kolunun dikilmesi için ameliyat edildiği belirtildi.