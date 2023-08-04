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Aydın'da kömür madeninde kolu kaptırdı, hastanede tedavi altına alındı

Sağlık Haberleri

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir kömür madeni işletmesinde çalışan bir işçi, taşıyıcı banta kaptırdığı kolu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İşçinin kolunun dikilmesi için ameliyat edildiği belirtildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir kömür madeni işletmesinde taşıyıcı banta kaptırdığı kolu kopan işçi, hastanede tedavi altına alındı.

Ocaklı Mahallesi'ndeki maden ocağında çalışan Kudret Karadağ (49), kömürleri taşımak amacıyla kullanılan taşıyıcı banta kolunu kaptırdı.

Sağlık ekibinin müdahale ettiği olayda Karadağ, kopan sol koluyla önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne ardından İzmir'deki özel bir mikrocerrahi hastanesine kaldırıldı.

Karadağ'nın, kolunun dikilmesi için ameliyata alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Cintosun - Sağlık

Nazilli Aydın Sağlık Haberler

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