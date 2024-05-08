Avrupa'da İlaç Tedavisinde Dijital Yenilikler İçin Toplantı

Avrupa genelinde ilaç tedavisinden elde edilen yararı artırmak için dijital yeniliklerin kullanılmasını amaçlayan "Enable Cost Aksiyonu" yönetim kurulu üyeleri, Altınbaş Üniversitesi'nin ev sahipliğinde İstanbul'da toplandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Enable Cost Aksiyonu" hastanın ilaç tedavisinden elde ettiği yararı artırmak için dijital yenilikleri kullanmayı amaçlıyor. Avrupa ülkelerinde bu alanda çalışan farklı disiplinlerden uzmanların bir araya gelerek oluşturduğu aksiyonda Türkiye de yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Organizasyon Sorumlusu Gaye Hafez, aksiyonunun temel amacının hastanın ilaç tedavisinden elde ettiği yararı artırmak için dijital teknolojiler geliştirmek olduğunu ifade etti.

Aksiyonun amaçları kapsamında oluşturulan projede, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde kullanılan dijital sağlık ürünlerinden bir havuz oluşturuldu. Havuzda, Türkiye'den Albert Health firması sesli hatırlatıcı sistem içeren "Albert" adlı uygulamasıyla yer aldı.

Toplantıda 4 ana başlık ele alındı. "Önceliklerin Belirlenmesi" başlığında, katılımcıların aksiyon sonuçlarının yaygınlaştırılması için temel öncelikleri ve odak alanlarını belirlemek üzere bir diyalog başlatılıp ilaç tedavisine uyumu artırmaya yönelik genel hedefleri gözden geçirildi.

Bir diğer başlık "İş birliği ile Aksiyon Planları"nda aksiyon çalışmaları kapsamında dijital sağlık ürünlerinin (MATech, ilaç uyumunu artıran teknolojiler) derlendiği bir havuz oluşturularak, hastaların bu ürünlere ulaşımının önemi ve sağlık profesyonellerinin bu alanda karşılaştığı zorluklar vurgulandı.

"Stratejik Ortaklıklar" başlığında, aksiyonun çalışmalarını yaygınlaştırmak için sağlık hizmeti sağlayıcıları, teknoloji geliştiricileri ve politika yapıcıları da dahil olmak üzere ilgili paydaşlarla stratejik ortaklıklar ve sinerji fırsatları tartışıldı. Bu başlıktaki çalışmaları ilerletmek için Brüksel'de uluslararası bir konferans düzenlenecek.

Son başlık olan "Etki Taahhüdü"nde ise katılımcıların aksiyon sonuçlarını yaygınlaştırma ve Avrupa genelinde ilaç tedavisine uyum üzerinde kalıcı bir etki oluşturma konusundaki kararlılıkları dile getirildi.