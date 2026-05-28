Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı

Akdeniz Üniversitesi'nde kanser tedavisinde kullanılan CAR-T hücre tedavisi için 678 hasta başvurdu. 9 hastadan alınan kan örnekleriyle deneme süreci başladı, ilk sonuçlar haziran ayında alınacak.

AKDENİZ Üniversitesi'nde (AÜ) kanser tedavisinde kullanılan CAR-T hücre tedavisi için hücre üretiminin yapılacağı İleri Sağlık Araştırma Merkezi'ne 678 hasta başvurdu. Belirlenen 9 hastadan alınan kan örnekleriyle tedavi deneme süreci başladı. İlk sonuçlar haziran başında alınacak.

AÜ'de kurulan CAR-T ve Hücresel Tedaviler Üretim Merkezi, Türkiye'de üniversite temelli hayata geçirilen ilk CAR-T altyapısı olma özelliği taşıyor. CAR-T hücre yönteminin uygulandığı dünyada 7 merkez bulunurken, 8'incisi AÜ oldu. 14 Mart'ta tedaviyi duyuran AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, merkezde özellikle lösemi, lenfoma ve kemik iliği kanserlerinde kullanılan CAR-T hücre tedavisi için yerli üretim ve klinik uygulama sürecinin başlatıldığını duyurdu. Merkezde hastanın kendi bağışıklık hücrelerinin laboratuvar ortamında güçlendirilerek kanser hücreleriyle mücadele etmesinin hedeflendiği belirtildi. Klinik çalışmaları devam ederken, 678 hasta tedavi yöntemine başvurdu. İlk etapta tedavi için durumu elverişli olan 9 hasta belirlendi. Tedavi için deneme kan örnekleri alındı. Haziran ayında ise merkezde tedavi süreci başlayacak.

'KAN ÖRNEKLERİYLE DENEMELERE BAŞLADIK'

Haziran ayında tedavi sürecinin başlayabileceğine dikkati çeken Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Şu anda 5,5 yıllık bir plan ve programın somutlaşmış halinin içindeyiz. 14 Mart'ta bu güzel haberi paylaşmıştık. Sağlık ve Türkiye adına da oldukça önemli bir gelişmeydi. Sonraki süreçte Sağlık Bakanlığımızın gerekli ruhsatlandırma işlemleri tamamlandı. Önce hastalar belirlendi, hangi hastaların bu tedaviye uygun olduğu tespit edildi. Hastalığı bu tedaviye en uygun olanlar belirlendikten sonra, kendilerinden alınan kan örnekleriyle denemelere başladık. Umuyorum ki haziran ayında artık 'tedaviye başlandı ve süreç şu şekilde ilerliyor' diyebiliriz" dedi.

678 HASTA BAŞVURDU

Tedaviye 678 hastanın başvurduğunu kaydeden Prof. Dr. Özkan, "Mail ve telefon yoluyla da çok sayıda başvuru aldık. Ancak elimizde kayıtları tam olan 678 hastadan söz ediyoruz. Bunlar içerisinden, tedavimize uygun 9 hasta belirlendi. Özellikle daha önce lenfoma tedavisi görmüş ancak yeterli yanıt alınamamış ve belirli kriterleri taşıyan hastalar arasından seçim yapıldı. Şu anda sistemimizde kayıtlı bu 9 hastayla tedavi sürecine başladık. Diğer yandan taleplere yetişebilmek için bir çağrı merkezi kuruldu" ifadelerini kullandı.

CAR-T YÖNTEMİ

CAR-T yöntemi, hastanın bağışıklık hücrelerinin laboratuvarda genetik olarak güçlendirilip yeniden vücuda verilmesiyle kanser hücrelerini hedef alan yenilikçi bir tedavi olarak tanımlanıyor. Bu tedavinin önemli özelliklerinden biri de hücrelerin taze olarak, dondurulmadan hastaya uygulanması. Çok az miktarda kemoterapi gerektiriyor. Merkez, şu an yıllık yaklaşık 100 hastaya hizmet verebilecek durumda. Merkezdeki laboratuvar, binanın yaklaşık yüzde 25'ini kapsıyor. Diğer bölümlerde farklı üretim ve çalışma alanları yer alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
