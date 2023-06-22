Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nde Sağlık Söyleşileri Başladı

Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi ile Büyük Anadolu Hastaneleri iş birliğiyle düzenlenen 'Biraz da Sağlık Konuşalım' söyleşi dizisi kapsamında alanında uzman isimlerin katılacağı yedi haftalık programın ilki gerçekleştirildi.

Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi ile Büyük Anadolu Hastaneleri iş birliğiyle düzenlenen "Biraz da Sağlık Konuşalım" söyleşi dizisi kapsamında alanında uzman isimlerin katılacağı yedi haftalık programın ilki gerçekleştirildi.

Özgecan Kadın Danışma Merkezi, Büyük Anadolu Hastaneleri iş birliğiyle "Biraz da Sağlık Konuşalım" başlığı altında yedi hafta boyunca farklı bir hekim ve konuyla kadınlara destek sağlamak için takvim oluşturdu. Kadınların ilgi gösterdiği söyleşi dizisinin ilkinde Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği'nde görevli Doç. Dr. Murat Erdoğan, "Duruş Bozukluğu ve Beden Dili" başlığıyla önemli bilgiler verdi.

ALANINDA UZMAN İSİMLER

Sağlık sorunlarının masaya yatırılacağı söyleşi dizisi 05.07.2023'te "Kadın Hastalıkları ve Doğumla İlgili Soru Cevap", 12.07.2023'te Beslenme ve Diyet Polikliniğinden Dyt. Elif Serenay Sağıroğlu, "Sağlıklı Beslenme ve Tüyoları", 19.07.2023 Nöroloji Polikliniğinden Uzm. Dr. Esin Baltacı ise "Nörolojik Ağrı Tedavileri", 26.07.2023'te Göğüs Hastalıkları Polikliniği Prof. Dr. Servet Kayhan "Astım ve Alerjisi", 02.08.2023'te Plastik ve Estetik Cerrahi Op. Dr. Nuray Öztürk, "Bazı Estetik Ameliyatlarda ve Uygulamalarda Doğru Bilinen Yanlışlar", 09.08.2023 Uzm. Psikolog Sena Özkan Kurt kadınlarla bir araya gelecek. Söyleşiler, her Çarşamba günü Özgecan Kadın Danışma Merkezi binasında yapılacak.