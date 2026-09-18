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Aslanapa’da büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulanıyor

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Aslanapa’da büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulanıyor
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Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, Sonbahar Dönemi Şap Aşılama Kampanyası kapsamında büyükbaş hayvanların aşılanmasına devam ediliyor.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, Sonbahar Dönemi Şap Aşılama Kampanyası kapsamında büyükbaş hayvanların aşılanmasına devam ediliyor.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe genelindeki köy ve işletmelerde bulunan büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulanıyor. Hayvan sağlığının korunması ve şap hastalığının yayılmasının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen aşılama çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Yetkililer, hayvan hastalıklarıyla mücadelede aşılama çalışmalarının önemine dikkat çekerek, "Sağlıklı hayvan, güvenli üretim, güçlü hayvancılık" mesajını paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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