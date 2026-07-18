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Kahta İlçe Sağlık Müdürü Kocaoğlu'ndan aşırı sıcak uyarısı

Kahta İlçe Sağlık Müdürü Kocaoğlu'ndan aşırı sıcak uyarısı
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Kahta İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Burcu Ezgi Kocaoğlu, aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, çocuklar ve açık alanda çalışanlar için ciddi risk oluşturduğunu belirterek, su tüketimi, güneşten korunma ve araçta yalnız bırakılmaması gibi önlemleri sıraladı.

Adıyaman'ın Kahta İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Burcu Ezgi Kocaoğlu, yaz mevsiminde etkisini artıran aşırı sıcakların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekerek, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Aşırı sıcakların yalnızca günlük yaşamı zorlaştırmadığına dikkat çeken Kahta İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Burcu Ezgi Kocaoğlu, gerekli önlemler alınmadığında hayati risk oluşturabilecek sağlık problemlerine neden olabileceğini belirtti.

Özellikle yaşlılar, bebekler, küçük çocuklar, hamileler, kronik hastalığı bulunanlar ile tarım işçileri, inşaat çalışanları, esnaf ve açık alanda çalışan vatandaşların sıcak havalardan daha fazla etkilendiğini ifade eden Kocaoğlu, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi.

Kocaoğlu, "Sıcak havalarda vücudumuz normalden daha fazla su ve mineral kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli aralıklarla su tüketmeliyiz. Çay, kahve ve gazlı içecekler suyun yerini tutmaz. Su ve ayran gibi sağlıklı içecekler tercih edilmelidir. Beslenmede ağır ve yağlı yiyecekler yerine sebze, meyve ve hafif gıdalar tercih edilmelidir. Açık alanda çalışan vatandaşlarımız sık sık gölgede dinlenmeli, bol sıvı tüketmeli ve çalışma saatlerini mümkün olduğunca serin zamanlara göre planlamalıdır. Park halindeki araçların iç sıcaklığı kısa sürede tehlikeli seviyelere ulaşabilir. Bu nedenle çocuklarımızı, yaşlılarımızı ve evcil hayvanlarımızı hiçbir zaman araç içerisinde yalnız bırakmamalıyız. Yalnız yaşayan yaşlılarımızı ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızı sıcak havalarda ihmal etmeyelim. Yüksek ateş, bilinç bulanıklığı, bayılma, nefes darlığı veya sürekli kusma gibi belirtiler görüldüğünde kişi vakit kaybetmeden serin bir ortama alınmalı, en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı veya 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istenmelidir. Alacağımız basit önlemlerle sıcak havaya bağlı ciddi sağlık sorunlarının büyük ölçüde önüne geçebiliriz. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir yaz mevsimi diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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