Uzmanı uyardı: 'Aşırı sıcaklar beyin fonksiyonlarını olumsuz etkiliyor'

Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Dilek Kasım Yücel, yaz aylarında etkisini artıran aşırı sıcakların yalnızca fiziksel sağlığı değil, beyin fonksiyonlarını da olumsuz etkileyebildiğini belirterek, dikkat dağınıklığı, unutkanlık, karar verme güçlüğü ve ruh hali değişiklikleri gibi sorunlara yol açabileceğini söyledi.

Yaz aylarında artan hava sıcaklığı ve nem oranının beyin sağlığı üzerinde önemli etkiler oluşturabileceğine dikkat çeken Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Dilek Kasım Yücel, sıcak havalarda yaşanan sıvı ve mineral kaybının beyin fonksiyonlarını doğrudan etkilediğini ifade etti. İnsan beyninin vücut ağırlığının küçük bir bölümünü oluşturmasına rağmen enerji ve oksijen tüketiminin önemli kısmını gerçekleştirdiğini belirten Yücel, hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte vücudun ısı dengesini sağlamak amacıyla damarları genişlettiğini ve kanın önemli bir kısmını deri yüzeyine yönlendirdiğini söyledi. Bu durumun beyne ulaşan oksijen miktarını azaltabileceğini kaydeden Yücel, bunun sonucunda dikkat eksikliği, zihinsel yavaşlama, baş dönmesi ve odaklanma güçlüğü gibi belirtilerin ortaya çıkabileceğini dile getirdi.

"Bilişsel performans düşebiliyor"

Aşırı sıcakların bilişsel performansı da olumsuz etkilediğini ifade eden Yücel, yapılan araştırmaların yüksek sıcaklıklarda problem çözme, karar verme ve hızlı düşünme becerilerinin zayıfladığını ortaya koyduğunu belirtti. Çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı bulunan bireyler ile açık alanda çalışan kişilerin bu durumdan daha fazla etkilendiğini vurgulayan Yücel, sıcak havaların aynı zamanda ruh sağlığını da etkileyebildiğini söyledi. Sıcaklığın artmasına bağlı olarak stres hormonlarının yükseldiğini ifade eden Yücel, bunun sinirlilik, tahammülsüzlük ve kaygı düzeyinde artışa neden olabileceğini, uyku kalitesindeki bozulmanın ise ertesi gün dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve reflekslerde yavaşlamaya yol açabileceğini kaydetti.

"Düzenli su tüketimi büyük önem taşıyor"

Beynin yaklaşık yüzde 75'inin sudan oluştuğunu belirten Yücel, sıcak havalarda yaşanan sıvı ve elektrolit kaybının sinir hücreleri arasındaki iletişimi olumsuz etkileyerek unutkanlık, baş ağrısı ve zihinsel bulanıklık gibi belirtilere neden olabileceğini söyledi. Susama hissi beklenmeden düzenli su tüketilmesini öneren Yücel, gerektiğinde elektrolit desteği sağlayan içeceklerden de yararlanılabileceğini ifade etti.

"Belirtiler ciddiye alınmalı"

Beyin sağlığının korunması için günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması, bol su tüketilmesi, hafif beslenilmesi ve serin ortamlarda bulunulması gerektiğini belirten Yücel, yoğun dikkat gerektiren işlerin sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde yapılmasının sıcak havanın bilişsel performans üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabileceğinin altını çizdi.

Baş dönmesi, bilinç bulanıklığı, şiddetli baş ağrısı, baygınlık hissi veya konuşmada bozulma gibi belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Dilek Kasım Yücel, gerekli önlemler alınmadığında aşırı sıcakların beyin sağlığını ciddi şekilde etkileyebileceğini dile getirdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı