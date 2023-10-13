Mehmet Aslantuğ'la 27 yıllık evliliği sona eren Arzum Onan, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği öncülüğünde düzenlenen bir projenin elçisi oldu. Etkinlik sonrasında evliliği hakkında konuşan Onan, alışmaya çalıştığını ve Aslantuğ'la iyi ilişkilerinin olduğunu belirtti.

Arzum Onan, meme ve yumurtalık kanseri farkındalığı için elçi oldu

Mehmet Aslantuğ'la 27 yıllık evliliği sona eren Arzum Onan, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği öncülüğünde düzenlenen ve kadınlarda meme ve yumurtalık kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmeyi amaçlayan 'Kontrol sende cevabı gende' projesinin elçisi oldu.

Onan, etkinlik sonrasında biten evliliği hakkında konuştu.

"ALIŞIYORUM"

Arzum Onan, "Şu dönem kolay değil ama alışıyorum" dedi.

Aslantuğ'la arasının iyi olduğunu belirten eski Türkiye güzeli, "Mehmet ile aram hiçbir zaman kötü olamaz.

Birbirimizi çok seviyoruz. Biz görüşmüyor değiliz. Ortada oğlumuz Can var" diye konuştu.