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Arının soktuğu sürücü motosikletten düşerek yaralandı

Sağlık Haberleri

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde arının soktuğu sürücü motosikletten düşerek yaralandı. Sürücü alerjisi nedeniyle fenalaşarak motosikletinden düştü. Durumu iyi olan sürücü tedavi altına alındı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde arının soktuğu sürücü motosikletten düşerek yaralandı.

Yukarışevik köyünden ilçe merkezine gelen Zait Savaş, Yeniceköy yakınlarında motosikletiyle seyir halindeyken kaskının içine arı girdi.

Arının soktuğu sürücü alerjisi olması nedeniyle fenalaşarak motosikletinden düşüp, yaralandı.

Baygınlık geçiren Savaş'ı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan Savaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sabahattin Sallama - Sağlık

Çanakkale Bayramiç Sağlık Haberler

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