Arının soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde arının soktuğu kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden şahsın daha önce de arı sokması sebebiyle tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Ceylanpınar ilçesinde Mehmet Almas, evinin önünde arıların saldırısına uğradı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Almas'ın daha önce de arı sokması sebebiyle tedavi gördüğü belirtildi.

KURTARILAMADI

Alınan bilgiye göre, Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Almas (60) evinin önündeyken arıların saldırısına uğradı. Yakınları tarafından Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Almas, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

DAHA ÖNCE DE TEDAVİ GÖRMÜŞ

Alerjisi olduğu öğrenilen Almas'ın daha önceki yıllarda da arı sokması sebebiyle tedavi gördüğü öğrenildi.