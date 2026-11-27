Arıcak Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına Bebek Dostu eğitimi sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arıcak Devlet Hastanesi'nde Bebek Dostu Hastane çalışmaları kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik eğitimler sürüyor. Eğitimlerde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cansu İrem Demirkıran, anne-bebek sağlığına ilişkin bilgi ve tecrübelerini çalışanlarla paylaştı.
Arıcak Devlet Hastanesi'nde Bebek Dostu Hastane çalışmaları kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik eğitimler sürüyor.
Arıcak Devlet Hastanesi'nde, Bebek Dostu Hastane çalışmaları çerçevesinde sağlık çalışanlarına yönelik eğitim faaliyetleri aralıksız sürüyor. Anne ve bebek sağlığının korunması, emzirmenin desteklenmesi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla düzenlenen eğitimlerde, sağlık çalışanlarının bilgi ve farkındalıklarının güçlendirilmesi hedefleniyor.
Eğitim programı çerçevesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cansu İrem Demirkıran, mesleki tecrübelerini ve anne-bebek sağlığına ilişkin bilgi birikimini sağlık çalışanlarıyla paylaştı.