Üye Girişi
Haberler

Arı sokması sonucu bilinç kaybı yaşayan hasta, ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de yaylada arı sokması sonucu alerjik reaksiyon ve bilinç kaybı yaşayan vatandaş, ambulans helikopter ile Erzurum'a sevk edildi.

Arı sokması sonucu bilinç kaybı yaşayan hasta, ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi

BİNGÖL - Bingöl'de yaylada arı sokması sonucu alerjik reaksiyon ve bilinç kaybı yaşayan vatandaş, ambulans helikopter ile Erzurum'a sevk edildi.

Olay, Yedisu ilçesine bağlı Kaşıklı Dağı yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Tekin Doğan, arı sokması sonucu alerjik reaksiyon ve bilinç kaybı yaşadı. Ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye güçlükle giden ekipler, hastanın durumunun kritik olduğunu görünce bakanlıktan ambulans helikopter talebinde bulundu. Ardından bölgeye hızlı bir şekilde ambulans helikopter sevk edildi. Doğan, helikopter ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Helikopter Erzurum Bingöl Havacılık Acil Durum Sağlık Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title