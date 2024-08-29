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Araştırma: İçki Türleri İnsanların Ruh Halini Farklı Şekillerde Etkiliyor

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Tıp dergisi BMJ Open'da yayımlanan bir araştırmaya göre, yüksek alkollü içkiler insanları öfkeli ve ağlamaklı yaparken, sert içkiler ise insanların kendilerini daha çekici hissetmelerine yardımcı oluyor. Kırmızı şarap ve bira ise bazı insanları rahatlatıyor. Araştırmada hangi içki türünün insanları nasıl etkilediği tespit edilse de nedenleri henüz bilinmiyor.

Bu haber BBC Türkçe'de ilk kez Kasım 2017'de yayımlandı.

Araştırmalar farklı içki türlerinin insanların ruh hallerini farklı şekillerde etkilediğine işaret ediyor.

Tıp dergisi BMJ Open'da yayımlanan ve 21 ülkeden 30 bin katılımcıyla yapılan araştırmaya göre yüksek alkollü içkiler insanı öfkeli ve ağlamaklı yapabiliyor.

Sert içkiler, insanların kendilerini daha çekici hissetmelerine yardımcı oluyor.

Kırmızı şarap ve bira ise bazı insanları rahatlatıyor.

Araştırma kapsamında 18-34 yaş aralığındaki katılımcılara bira, şarap ve sert içkiler verildi ve ne hissettikleri soruldu.

Araştırmada öne çıkan bulgular şöyle:

Araştırmayı yapan uzmanlar, hangi içki türünün insanları nasıl etkilediğini tespit ettiklerini ama bunun nedenlerini henüz bilmediklerini söylüyor.

Uzmanlar, içki türününün yanı sıra içkinin tüketildiği ortamın da ruh halinde etkili olduğunu vurguluyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), haftada en fazla 14 ünite alkol tüketilmesi tavsiyesinde bulunuyor.

Yaklaşık 175 mililitrelik altı kadeh şarap 14 üniteye karşılık geliyor.

Uzmanlar aşırı alkol tüketiminin sağlığı olumsuz etkilediğini hatırlatıyor.

BBC

Kırmızı Şarap Sağlık Güncel Haberler

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