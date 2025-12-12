Ölen araştırma görevlisinin organları 4 kişiye hayat verecek

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde beyin ödemi nedeniyle fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden araştırma görevlisi Özlem Yoldaş'ın (45) organları, nakil bekleyen 4 hastaya can olacak.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mudurnu Süreyye Astarcı Meslek Yüksekokulu'nda araştırma görevlisi olarak görev yapan Özlem Yoldaş, ilçedeki evinde 4 Aralık'ta sabah saatlerinde fenalaştı. Beyin ödemi nedeniyle fenalaşan Astarcı, Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesi sonrası Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoldaş, 7 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını dün kaybetti. Yoldaş'ın ailesi, organ bağışı kararı aldı. Karar sonrası operasyon için gece saatlerinde Ankara'dan özel bir ekip geldi. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde ameliyata alınan Yoldaş'ın karaciğeri Malatya'ya, kalp ve bir böbreği Ankara'ya, diğer böbreği ise İstanbul'a gönderildi. Yoldaş'ın organları, nakil bekleyen 4 hastaya can olacak.