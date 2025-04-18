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Antalya'da Normal Doğum Eylem Planı Farkındalık Çalışmaları Başladı

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Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Normal Doğum Eylem Planı kapsamındaki farkındalığı artırmak amacıyla tarihi simgelerde bilgilendirici brandalar asacak. Bu uygulama ile toplumda sağlık konusunda bilinç oluşturulması hedefleniyor.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, "Normal Doğum Eylem Planı" farkındalık oluşturuyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Hadrian Kapısı, Yivli Minare Medresesi, Alanya Kızılkule ve Alanya Müzesi gibi şehrin tarihi ve kültürel simgelerine bilgilendirici brandalar asılacak.

Bu uygulamayla, tarihi mekanlarda kamusal farkındalık oluşturulması ve toplumda sağlık konusunda bilinç düzeyinin artırılması hedefleniyor.

Açıklamada, anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

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Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Sağlık
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