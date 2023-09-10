Antalya'da Iraklı Gencin Go-Kart Kazası Sonucu Kopan Saçlı Derisi Yerine Dikildi

Antalya'da Iraklı bir genç go-kart kazası sonucu ağır yaralandı ve saçlı derisi koparak yerinden ayrıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen uzun süren operasyonla saçlı derisi yerine dikildi. Genç, tedavi sürecinde kask takılmaması gerektiğini vurgulayarak dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Antalya'da Iraklı gencin go-kart aracının lastiğine dolanarak kopan saçlı derisi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde uzun süren operasyonla yerine dikildi.

Iraklı Lara Ali Turki Aljanabad (15), ailesiyle 9 Ağustos'ta Alanya ilçesinde Kestel bölgesindeki eğlence merkezinde go-karta bindi.

Pistte aracı sürerken bağladığı saçı çözülerek go-kartın lastiğine ve motor bölümüne dolanan genç, ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Iraklı genç, daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi, kopan saçlı deriyi operasyonla yerine dikti.

Gözaltına alınan go-kart merkezinin sahibi F.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, iş yeriyle ilgili idari işlem başlatıldı.

Hastanede tedavisi süren Aljanabad, gazetecilere yaptığı açıklamada, araç sürerken kask takılmadığını, bağladığı saçlarının tur atarken çözülerek araca takıldığını söyledi.

Çok acı çektiğini belirten Aljanabad, "Zor bir ameliyat geçirdim. O anı hatırladıkça çok kötü oluyorum. İlk zamanlar yerimden hiç kalkamıyordum. Şu an ayağa kalkabiliyorum, yavaş yavaş yürüyebiliyorum. Ailem ve doktorlar sayesinde hızlıca iyileşiyorum." dedi.

Eğlence merkezlerinde herkesin dikkatli olmasını isteyen Aljanabad, bu tarz oyunların kasksız yapılmaması gerektiğini vurguladı.

"Kaza geçiren turiste hemen müdahale ettik"

Prof. Dr. Ömer Özkan da mikrocerrahi alanında dünyada en üst seviyede hizmet sunan nadir merkezlerden olduklarını belirterek, Iraklı gencin ameliyatının çok uzun sürdüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin hem sağlık turizmi hem de turistin sağlığı açısından önemli olduğuna dikkati çeken Özkan, "Kaza geçiren turiste hemen müdahale ettik. Kopan saçlı derisini, büyük bir ekiple naklettik. Üst düzey bir ameliyat oldu. Hastayı yakında taburcu etmeyi planlıyoruz. Mikrocerrahi operasyonları ender yerlerde yapılabiliyor. Biz merkezde başarıyla yapıyoruz. Ülkemiz bu konuda çok başarılı." diye konuştu.

Öte yandan, ailenin anı olması için cep telefonuyla çektiği görüntülerde, Aljanabad'ın sürüş esnasında kask takmadığı, topuz şeklindeki saçının bir anda çözüldüğü yer alıyor.