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Anne Sütüyle Beslenmenin Önemi: Hastalık Riskini Azaltıyor

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Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Gökçen Ulualan, anne sütünün bebeklerin sağlıklı gelişimi için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, emzirmenin ileride hastalıklara yakalanma riskini azalttığını vurguladı.

Anne sütüyle beslenen çocukların ileride ciddi hastalıklara yakalanma ihtimali azalıyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Gökçen Ulualan;

"Anne sütü bebeğin ilk aşısıdır"

"Uygun beslenme ile birlikte emzirme 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmeli"

"Anne sütü ile beslenen bebekler ileriki yaşlarda daha sağlıklı oluyor"

BİLECİK - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Gökçen Ulualan, bir bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en ideal beslenme yönteminin emzirme olduğunu söyleyerek, "Anne sütü ile beslenen bebeklerde, ileride diyabet, kalp ve damara hastalıklarına, obeziteye, bazı ruhsal hastalıklara, astım, alerjik hastalıklara ve birçok kanser türüne yakalanma ihtimali de azalmaktadır" dedi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Gökçen Ulualan, emzirmeye ne kadar erken başlanır ise süt yapımı artmak ve toplam emzirme süresi daha uzun olduğunu söyledi. Sütün bol ve uzun süre gelebilmesi için sık sık ve bebek her istediğinde emzirilmesi gerektiğinin altını çizen Ulualan sözlerine şöyle devam etti;

"Anne sütü bebeğin ilk aşısıdır. Anne sütü ile beslenen bebeklerde, ileride diyabet, kalp ve damara hastalıklarına, obeziteye, bazı ruhsal hastalıklara, astım, alerjik hastalıklara ve birçok kanser türüne yakalanma ihtimali de azalmaktadır. Anne sütü, her zaman ve her yerde kullanıma hazırdır. Temiz ve uygun ısıdadır. Emzirme ile anne bebek arasındaki bağı kuvvetlenir, bebekte mutluluk ve güven hissi oluşur. Bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirilmesini, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6'ıncı aydan sonra uygun beslenme ile birlikte emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmesi önermektedir.

Anne Sütüyle Beslenmenin Önemi: Hastalık Riskini Azaltıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Sağlık
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