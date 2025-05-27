Anne sütüne ticari yasak! Bakanlık düğmeye bastı

Ticaret Bakanlığı, toplum sağlığını tehdit eden yeni bir e-ticaret faaliyetine karşı sert bir adım attı. Yapılan yazılı açıklamayla birlikte, anne sütünün perakende ve elektronik ticaretine kesin yasak getirildiği duyuruldu. Bakanlık, bu kararın gerekçesini "bebek sağlığına yönelik ciddi riskler" olarak açıkladı.

ANNE SÜTÜNÜN TİCARETE KONU OLMASI RİSKLİ BULUNDU

Açıklamada, anne sütünün ikamesi mümkün olmayan bir besin kaynağı olduğuna dikkat çekildi. Ancak bireyler arasında satışa sunulan sütlerin, sağılma, taşıma ve saklama koşulları belirsiz olduğu için bebek sağlığı açısından CİDDİ TEHLİKELER TAŞIDIĞI belirtildi.

SOSYAL MEDYADA SATIŞ BİLDİRİMLERİ GELDİ

Bakanlığa özellikle Facebook ve Instagram gibi platformlarda, bazı kişilerin anne sütünü ticari mal hâline getirdiğine dair çok sayıda şikâyet ulaştı. Bu gelişmeler üzerine harekete geçen Bakanlık, satış ilanlarının yanında yorum, tanıtım ve aracılık faaliyetlerini de yasakladı.

YASAĞA UYMAYANA AĞIR CEZA: 684 BİN TL'YE KADAR!

Yeni düzenleme kapsamında, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, kurallara aykırı hareket edenler için 684.214 TL'e kadar para cezası uygulanabilecek. Cezalar, hem satış yapanlara hem de bu sürece dijital ortamda aracılık eden platformlara uygulanacak.

AMAÇ: BEBEKLERİN SAĞLIĞINI KORUMAK

Ticaret Bakanlığı, bu yasakla birlikte hem bebeklerin hem de toplumun genel sağlığını korumayı hedeflediklerini belirtti. Açıklamanın sonunda, tüm bireylerin bu kurala hassasiyetle uyması çağrısında bulunuldu.