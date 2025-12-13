Anne ve Oğul Aynı Hastanede Görev Yapıyor

AKSARAY Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden geçen yıl mezun olan Bünyamin Yılmaz (27), hemşire annesi Perihan Başbuğ Yılmaz'ın (52) görev yaptığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atandı. Acil serviste çocuk doktoru olarak görev yapan Bünyamin Yılmaz, "Ben hekimim, annem ise hemşire. Biraz boynuz kulağı geçmiş gibi oluyor. Bu iyi bir şey, biz çok memnunuz" dedi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 30 yıldır evde sağlık hizmetleri hemşiresi olarak görev yapan Perihan Başbuğ Yılmaz, 1 yıl önce Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan oğlu Bünyamin Yılmaz ile 1 yıldır aynı hastanede görev yapıyor. 2024 Eylül'den bu yana birlikte işe giden anne-oğul, hastalarına şifa olmaya çalışıyor.

'GURUR DUYUYORUM'

2 çocuk annesi Perihan Başbuğ Yılmaz, "Oğlumu gördüğüm anda gururlanıyorum ve çok mutlu oluyorum. Bebekliği ve çocukluğu aklıma geliyor. Ergenliği ve tıp seçtiği, mezun olduğu o günler aklıma geliyor. Poliklinikte veya herhangi bir yerde, hastaya yardım etmesi çok hoşuma gidiyor ve gurur duyuyorum. Hemşire bir anne olarak beni mutlu ediyor. Oğlumu soranlara 'Ben yetiştirdim' diyorum. Büyüttüğüm evladım devlete, millete ve vatana yardımcı oluyor. Beyaz önlüğüyle hastalara bakarken onu izledim. Allah nasip ederse emekli olacağım. Ben de bundan sonra ona bırakacağım" dedi.

'HERKESE NASİP OLMAYACAK BİR ŞEY'

Dr. Bünyamin Yılmaz ise "Çocukluğumdan beri hastanedeyim. Çocukluğumdan beri kırmızı koltuklar, hasta kağıtları gibi her şey aklımda. 'Annemin yanında kalayım' diye tıp seçip doktor oldum. Sonrasında Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çocuk doktoru olarak atandım. Görevimi yaparken tamamen merhamet ve Allah rızası için yapmamı annem sürekli tembihler. 'Geleni geri çevirme, iyi davran, iyilik iyidir' der. Ben de genelde öyle yaparım. Öncelikle herkese nasip olmayacak bir şey. Ben hekimim, annem ise hemşire. Biraz boynuz kulağı geçmiş gibi oluyor. Bu iyi bir şey, biz çok memnunuz" diye konuştu.