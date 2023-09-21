Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Geriatri Kliniği Alzheimer Hastalarına Zihin Egzersizi Etkinliği Düzenledi

Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Geriatri Kliniği, Alzheimer hastalığına yönelik farkındalığı artırmak için yaşlı hastalara oyunlarla zihin egzersizi etkinliği düzenledi.

Geriatri Kliniği'nde düzenlenen farkındalık etkinliğine, SBÜ Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hanefi Cem Gül, Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet İlkin Naharcı, doktorlar, hastalar ve yakınları katıldı.

Etkinlik kapsamında alanında uzman doktorlar, yaşlı hastalara çeşitli oyunlarla zihin egzersizleri yaptırdı. Hastalardan gösterilen kartlara göre belirlenen hareketleri yapmaları istendi.

Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Naharcı, AA muhabirine, Alzheimer farkındalığını artırmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Dünya genelinde toplumsal bir sağlık sorunu olan Alzheimer hakkında erken tanının önemine değinen Naharcı, "Bu programı gerçekleştirerek ülke genelinde yaşlı nüfusumuza böyle bir hastalıkla karşılaşabileceklerini ve karşılaştıklarında erken edinilen farkındalığın önemini hatırlatmak istedik." diye konuştu.

Naharcı, Alzheimer hastalığının net bir tedavisinin olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tamamen önlenemeyen bir hastalık olmasının yanı sıra erken safhalarda fark edilirse bunun ilerlemesini önleme şansımız var. İlaca dahi geçmeden yapılan bilişsel aktiviteler, kullanılan takviye vitaminler, kronik rahatsızlıkların düzeltilmesi, düzenli beslenme, sigara ve alkolden uzak durmak hastalığı önleyen önemli faktörler. Hastalık ne yazık ki erken safhayı geçtiğinde önleme şansımız olmuyor ve elimizde de maalesef çok fazla ilaç imkanı yok. Şu an ülkemizde kullanılan ilaçlar sadece semptomları hafifletmeye yönelik ilaçlar."

Yurt dışında çıkan yeni ilaçların daha etkili olduğunu ifade eden Naharcı, ilaçların temelde Türkiye'deki ilaçlardan büyük bir farkı olmadığını ancak yeni bir tedavi metodu olduğunu ve gelecekte yeni çıkan ilaçların daha da gelişmesi sonucu hastaların tam olarak tedavi edilme şansının olabileceğine dikkati çekti.

"Türkiye'deki hastanelerde 'Geriatri Uzmanı' eksikliği var"

Prof. Dr. Naharcı, Türkiye'de yaşlı nüfusun yüzde 80 civarında olduğunu belirterek, "Şu anki duruma baktığımızda bu hastalara hizmet edecek hekim sayımız inanılmaz az. Bunun için bizim geriatri hekimliğine meslektaşlarımızı teşvik etmemiz, yönlendirmemiz gerekiyor. Sonuç olarak baktığımızda hepimiz bir gün yaşlanacağız. Ülkemizin de gelecek yıllarda bu konuda eksiklik yaşamaması için hekimlerimizin sayısını artırmamızın elzem bir konu olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Gülhane Tıp Fakültesi olarak "geriatri" alanında öğrencilere önemli dersler verildiğini aktaran Naharcı, "Bütün öğrencilerimize, bu konunun önemini ve bahsettiğimiz branşın önünün çok açık bir alan olduğunu sürekli söylüyoruz." diye konuştu.

Naharcı, büyüklerde unutkanlık, hafıza kaybı ve buna benzer çok basit problemler de olsa dikkat edilmesi uyarısında bulunarak, çekinmeden mutlaka geriatri alanındaki doktorlara danışılması gerektiğini vurguladı.

Hasta yakınlarının da bu alanda bilinçlenmeleri gerektiğini söyleyen Naharcı, "Hastalık ilerlemeden 'Alzheimer', 'demans', 'bunama' evrelerine geçmeden bu konuda ehil olan hekimlere hastaları yönlendirelim, muhakkak danışalım." çağrısında bulundu.