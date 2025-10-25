Haberler

Ankara'da Ücretsiz HPV Aşı Uygulama Projesi 4 Bin 875 Doz Aşı ile Devam Ediyor

Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen 'HPV Aşı Uygulama Projesi' kapsamında 3 bin 269 kişiye 4 bin 875 doz ücretsiz aşı uyguladı. Proje, sosyal yardım alan kadın ve kız çocuklarını hedef alıyor ve sağlık alanında önemli bir sosyal sorumluluk taşımakta.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) yürüttüğü "HPV Aşı Uygulama Projesi" kapsamında 3 bin 269 kişiye 4 bin 875 doz ücretsiz aşı yapıldı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, belediye ile Gazi Üniversitesi işbirliğinde yürütülen projede, 9-30 yaş arasındaki sosyal yardım alan kadın ve kız çocuklarına ücretsiz HPV aşısı uygulandı.

Geçen yıl ekim ayında başlatılan uygulama kapsamında bugüne kadar 3 bin 269 kişiye 4 bin 875 doz HPV aşısı yapıldı.

Projede 1843 kişi birinci, 1715 kişi ikinci, 1317 kişi ise üçüncü dozunu tamamladı.

ABB, 5 bin doz aşı uygulaması hedefi doğrultusunda yeni başvuruları "https://forms.ankara.bel.tr/hpv-asi-uygulamasi" adresi üzerinden almaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, "Proje kapsamında aşıladığımız kadınlarda kanseri önledik, bu müthiş bir şey. Bu anlamda çok önemli bir proje. Bir belediyenin kapsayıcılığında muhakkak bulunması gereken bir sosyal sorumluluk projesi. Ayrıca kadınları gözeten, sağlığını önemseyen ve kadın sağlığını koruduğumuzda toplum sağlığını nasıl koruyacağımızı bize anlatan çok güzel bir proje." dedi.

Öte yandan, ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı da halk sağlığının korunması ve erken tanının teşviki amacıyla Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğiyle rahim ağzı, meme ve kolon kanseri taramaları başlattı.

Belediye bünyesindeki kadın lokali üyeleri ve belediye çalışanları, ücretsiz kanser taramalarından yararlanabiliyor.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Sağlık
