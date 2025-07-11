Ankara'da rotavirüs kaynaklı ishal vakalarında artış

GASTROENTEROLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Murat Kantarcıoğlu, ishal vakalarındaki ani artışın rotavirüs kaynaklı olduğunu belirterek, hijyen kurallarına sıkı şekilde uyulması gerektiğini söyledi.

Güven Çayyolu Tıp merkezi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Murat Kantarcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, rotavirüs kaynaklı vakaların arttığına dikkat çekerek, " Ankara'da son günlerde ishal vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Vakalarda eksponansiyel bir artış var. Bu artışın temel nedeni rotavirüs salgını. Rotavirüs, insandan insana kolayca bulaşabilen bir virüs. Özellikle tuvalet sonrası el yıkama gibi hijyen kurallarına dikkat edilmemesi, salgının yayılmasını hızlandırıyor. Rotavirüsün en sık görülen belirtileri arasında şiddetli ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ateş yer alıyor. Hastalık özellikle küçük çocuklarda ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde daha ağır seyredebilir. Bulantı ve kusma nedeniyle ağızdan ilaç alamayan hastalara, ilk yardım olarak serum desteği veriyoruz" diye konuştu.

Hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Kantarcıoğlu, rotavirüs enfeksiyonlarından korunmada en etkili yöntemin el hijyenine özen göstermek olduğunu söyledi. Ellerini sık sık yıkamanın önemine değinen Kantarcıoğlu, "Özellikle tuvalet sonrası, yemek hazırlamadan ve yemeden önce mutlaka sabunla en az 20 saniye el yıkayın" dedi.

Temiz su tüketilmesi gerektiğini ifade eden Kantarcıoğlu, şüpheli su kaynaklarından kaçınılması gerektiğini belirtti. Gıda hijyenine de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Kantarcıoğlu, "Çiğ sebze ve meyveleri iyice yıkayın. Hasta kişilerle yakın temastan mümkün olduğunca kaçının. Özellikle aynı evde yaşayanların ortak kullanım alanlarını sık sık temizlemesi gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Murat Kantarcıoğlu, ishalin çoğu zaman evde bol sıvı alımı ve hijyen önlemleriyle atlatılabildiğini ancak bazı durumlarda mutlaka tıbbi yardım alınması gerektiğini belirtti. Kantarcıoğlu, "Özellikle şiddetli su kaybı, ağız kuruluğu, halsizlik, idrar yapamama, baygınlık hissi, gözlerde çökme, cilt kuruluğu, hızlı nabız ve nefes darlığı gibi belirtiler varsa vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Bu belirtiler vücudun ciddi derecede susuz kaldığını gösterir. Müdahale edilmediği takdirde hayati risk oluşabilir. Özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve kronik hastalığı olan kişilerde ishal çok daha hızlı ağırlaşabilir. Semptomlar başladığında hastaların durumları yakından takip edilmesi ve gerekirse en yakın sağlık merkezine başvurulması gerekmektedir" diye konuştu.