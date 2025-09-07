Ankara'da Halk Sağlığı Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

ANKARA İl Sağlık Müdürlüğü tarafından '3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası' dolayısıyla 'Hareket Et, Doğru Beslen, Sağlıklı Yaşa' temasıyla Sincan ilçesinde stantlar kuruldu, vatandaşlar bilgilendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, halkı sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak ve sağlık hizmetlerini yakından tanıtmak amacıyla Sincan'da 'Hareket Et, Doğru Beslen, Sağlıklı Yaşa' temalı bir etkinlik düzenledi. Stantlarda vatandaşlara; ücretsiz karbonmonoksit ölçümü, şeker, boy- kilo ve vücut kitle indeksi ölçümleri, tansiyon ölçümü ve bilgilendirme, fizyoterapistler eşliğinde fiziksel aktivite etkinlikleri, kanser taramaları hakkında bilgilendirme, aile hekimliği hizmetlerinin tanıtımı, çocuk sağlığı ve aşı danışmanlığı gibi çeşitli alanlarda ücretsiz sağlık danışmanlığı hizmetleri sunuldu.

'VATANDAŞIMIZIN SAĞLIĞINI KORUYACAĞIZ, GELİŞTİRECEĞİZ'

İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, "Sadece hareket veya sadece doğru beslenmek değil bunları kombine olarak yapmamız lazım. Bunları birleştirmemiz lazım. Doğru beslenme alışkanlıklarını kazanmamız ve hayatımıza da hareket katmamız lazım. Bugünkü temayla da bunu açıkçası öncelemiş olduk. Yarın da Yenimahalle'de muhtarlarımızla beraber sağlık hizmetlerini, aile sağlığı merkezlerini ve sağlıkta geldiğimiz noktayı tanıtacağımız bir etkinliğimiz olacak. Burada aile hekimliğini tanıtacağız. Burada diş sağlığının nasıl korunacağını tanıtacağız. Yine doğru beslenmeyi, hareket etmeyi teşvik edeceğiz. Çocuklar üzerinden özellikle büyüklere mesaj vermeye amaçlıyoruz. Çünkü en kolay mesajı çocuklar eve götürdüğü zaman yetişkinlerine, büyüklerine aktarabilirler. 365 gün Türkiye'nin her yerinde, Ankara'nın her noktasında bu eğitimlerimiz, bu farkındalık programlarımız devam ediyor. Çünkü Bakanlık olarak biz önceliğimizi sağlığı korumaya ve geliştirmeye adadık. Öncelik olarak vatandaşımızın sağlığını koruyacağız, geliştireceğiz" dedi.