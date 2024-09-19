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Ankara'da Gaziler Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Ankara'da Gaziler Günü Etkinlikleri Düzenlendi
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Ankara'da Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, gazilerin tedavi gördüğü merkezde gerçekleşti. Etkinlikte sanat gösterileri yapıldı ve gazi sporculara plaketler verildi.

ANKARA'da Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gaziler ve aileleri, hastanede düzenlenen çeşitli etkinliklerle 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Ankara'da '19 Eylül Gaziler Günü' nedeniyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliğe, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı olarak görev yaparken 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Ankara İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Ali Niyazi Kurtcebe, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu ve hastanede tedavileri devam eden gaziler ile aileleri katıldı. Etkinlikte ilk olarak Gazi Recep Yavuz'un 'Filografi Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Ardından Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılan gazi sporculara plaket verildi. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu halk oyunları gösterilerini sergiledi. Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, etkinlikte gazilerle sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Başhekim Prof. Dr. Engin Koyuncu, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde başkomutan Mustafa Kemal'e 'gazilik' ünvanı verilişinin 103'üncü yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatarak, "Gazilerimiz için anlamı bir hastaneden çok daha fazla olan merkezimizde yılda yaklaşık olarak 700 gazimiz yatarak, 4 bin 700 gazimiz ise ayaktan kapsamlı ve nitelikli bir rehabilitasyon tedavisi görmektedir. Son 1 yıl içerisinde çoğu en üst düzey teknolojiye sahip 1000'den fazla ortez, protez ve diğer tip cihazlar hastanemizin 'Ortez, Protez Yapım ve Uygulama Merkezi'nde yapılmış veya temin edilmiş ve 500'den fazla kahraman gazinin kullanımına sunulmuştur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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