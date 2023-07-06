Ankara'da El Bileğinde Tümör Tespit Edilen Hasta Cerrahi Müdahale ile Sağlığına Kavuştu

Ankara'da el bileğinde tümör tespit edilen hasta, Polatlı Duatepe Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştu. Hastanenin başhekim operatörü Dr. Ali Meteoğlu, hastanın sağ el bileğinde iyi huylu tümör tespit edildiğini ve başarılı bir ameliyatla tümörün alındığını açıkladı. Ameliyat sonrası hastanın herhangi bir fonksiyon kaybı yaşamadığı ve aynı gün taburcu edildiği belirtildi.

Ankara'da el bileğinde tümör tespit edilen hasta Polatlı Duatepe Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştu.

Başhekim Operatör Dr. Ali Meteoğlu yaptığı yazılı açıklamada, hastaneye sağ elinin 4. ve 5. parmaklarında uyuşma şikayetiyle gelen İsmail Pehlivan'ın yapılan tetkikler sonucu sağ el bileğinde iyi huylu tümör tespit edildiğini belirtti.

Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Birol Kabakcı ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ersen Türkmen tarafından gerçekleştirilen ameliyatla hastanın ilk olarak damarındaki mevcut pıhtının temizlenerek damarının genişletildiğini, mikrocerrahi yöntemiyle sağ el bileğindeki tümörünün alındığını belirten Meteoğlu, temizlenen tümörün ve sinir hattının yerine aynı koldan sinir alınarak temizlenmiş olan tümör yerine sinir nakli yapıldığını aktardı.

Meteoğlu, ameliyatın başarıyla tamamlandığını ifade ederek, alınan sinir nedeniyle herhangi bir fonksiyon kaybı gelişmeyen hastanın sağlığına kavuştuğunu ve aynı gün içerisinde taburcu edildiğini kaydetti.