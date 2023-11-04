Ankara'da beyin kanaması geçiren 92 yaşındaki hasta hava ambulansıyla sevk edildi

Beypazarı ilçesinde rahatsızlanan 92 yaşındaki Eyüp Açıkgöz, beyin kanaması geçirdiği için hava ambulansıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde beyin kanaması geçiren 92 yaşındaki hasta hava ambulansıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Beypazarı ilçesinde evinde rahatsızlanan 92 yaşındaki Eyüp Açıkgöz'ün 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Beypazarı Devlet Hastanesi'nde beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hasta için hava ambulansı istendi.

Açıkgöz hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.