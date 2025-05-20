Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalarda Öncü

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Faz 1 Klinik Araştırma Merkezi Müdürü ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Burak Civelek, " Türkiye'deki her 4 faz 1 araştırmadan biri Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar sadece bilime katkı sunmakla kalmıyor, hastalara geleceğin tedavilerine bugünden ulaşma imkanı tanıyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Civelek, 20 Mayıs Klinik Araştırmalar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, klinik araştırmaların hastalıkların tanı, tedavi ve önlenmesine yönelik yenilikçi yöntemlerin bilimsel olarak değerlendirildiği çalışmalar olduğunu belirtti.

Türkiye'nin en büyük sağlık kampüslerinden biri olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin, klinik araştırmalar alanındaki başarılarıyla sağlık hizmetlerinde yenilikçi uygulamaların öncüsü olmaya devam ettiğini aktaran Prof. Dr. Civelek, hastanede başta akciğer, mesane, prostat, meme, cilt ve kemik kanserleri olmak üzere yüzlerce hastalığa yönelik araştırmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Bu çalışmalarda immünoterapi, hedefe yönelik tedaviler ve yeni moleküllerin değerlendirildiğini belirten Civelek, şunları kaydetti:

"Araştırma alanlarımız yalnızca onkolojiyle sınırlı değil. Lösemi, hemofili, aşı çalışmaları, akciğer hastalıkları, kronik böbrek hastalığı, kas ve göz hastalıkları, hipertansiyon, kalp krizi, alerjik hastalıklar, vajinal enfeksiyonlar, karaciğer hastalıkları, lupus, uyku bozuklukları, nadir hastalıklar ve Behçet hastalığı gibi çok geniş bir yelpazede tanı ve tedavi odaklı çalışmalar sürdürülüyor."

Hastanenin, uluslararası çok merkezli araştırmaların önemli bir paydaşı konumunda olduğunu vurgulayan Civelek, "Yürütülen çalışmaların büyük bölümü faz 3 düzeyindeyken, Türkiye'deki her 4 faz 1 araştırmadan biri Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılıyor. Bu araştırmalar, yalnızca bilime katkı sağlamıyor, aynı zamanda hastalara geleceğin tedavilerine bugünden erişim olanağı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.