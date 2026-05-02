Ambulans uçak 10 aylık bebek için Şırnak'tan Ankara'ya havalandı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde rahatsızlanan ve durumu ağırlaşan 10 aylık bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Uludere ilçesi Hilal beldesinde aniden rahatsızlanan 10 aylık bebek, ailesi tarafından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan minik hastanın durumu, yapılan müdahalelere rağmen ağırlaştı. Doktorların daha kapsamlı bir tedavi için tam teşekküllü bir hastaneye sevk kararı alması üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bebek için Erzurum'dan havalanan ambulans uçak, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına iniş yaptı. Hastaneden ambulansla alınarak yoğun bakım şartlarında havalimanına getirilen 10 aylık bebek, burada bekleyen ambulans uçağa nakledildi. Sağlık ekiplerinin gözetiminde uçağa alınan minik hasta, ileri tetkik ve tedavi işlemleri için Ankara Bilkent Şehir Hastanesine ulaştırılmak üzere gökyüzüne havalandı. Bebeğin tedavisinin Ankara'da devam edeceği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
