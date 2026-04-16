Haberler

Erzurum'da kalp krizi şüphesi: Hasta helikopterle sevk edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Tortum ilçesinde rahatsızlanan R.B. isimli vatandaş, kalp krizi geçirdiği değerlendirildi. Acil müdahale ekiplerinin hızlı organizasyonu ile ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Cihanlı Mahallesi'nde rahatsızlanan R.B. isimli vatandaşı acil müdahale ekiplerinin hızlı organizasyonuyla hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi Tortum Devlet Hastanesi'nde yapılan hastanın, kalp krizi geçirdiği değerlendirildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine, ileri tetkik ve tedavi için hastanın sevkine karar verildi. Bu kapsamda bölgeye yönlendirilen ambulans helikopterle hasta, Uzundere ilçesinden alınarak Erzurum Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Hastanın son sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

