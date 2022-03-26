Ambulans helikopteri kalp krizi ve epilepsi nöbet geçiren hastalar için havalandı

İSTANBUL - Çatalca'da epilepsi nöbeti geçiren A. V. ile kalp krizi geçiren S. U. ilçenin köylerinden ambulans helikopteri ile alınıp Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Çatalca'nın Karaca Köy'nde epilepsi nöbeti geçiren 41 yaşındaki erkek A. V. ile Çanakça Köyü'nde kalp krizi geçiren 66 yaşındaki kadın S. U. ilçeden alınıp vakit kaybetmeden Sağlık Bakanlığı helikopter ambulansıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirildi. A. V.'nin daha önce epilepsi tedavisi gördüğü ve epilepsi atağı sonrası yere yığıldığı öğrenildi.