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Amasya'nın Taşova ilçesinde şebeke suyundan içen 150 kişi zehirlendi

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Amasya'nın Taşova ilçesinde şebeke suyundan içen 150'den fazla kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. İlçede su alarmı verilerek içme suları kesildi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde şebeke suyundan içen 150'den fazla kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle başvurduğu hastanede tedavi edildi.

Bunun üzerine tahlil yapılması için sulardan numune alındı. İlçede su alarmı verilerek içme suları kesildi. Taşova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, şehir içme suyu şebekemiz deposunda genel bakım ve temizlik yapıldığından su kesintisi bir süre daha devam edecektir" denildi.

İlçede şebeke suyu boru hattında bir onarım çalışması yapıldığı, zehirlenmenin bundan kaynaklanmış olabileceği öğrenildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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