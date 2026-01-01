Amasya'da tansiyon hastası, paletli ambulansla hastaneye yetiştirdi
Amasya'nın Taşova ilçesinde tansiyon hastası Z.S., karla kaplı bir alanda paletli ambulansla hastaneye taşındı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanın durumu iyiye gitti.
AMASYA'nın Taşova ilçesinde, tansiyon hastası Z.S.,(40), karla kaplı bölgeye ulaşan paletli 112 Acil ambulansıyla hastaneye götürüldü.
Taşova'nın Karlık köyünde yaşayan Z.S., gece saatlerinde rahatsızlandı. Hastanın yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri ilçeye uzak olan karla kaplı köye, paletli ambulansla ulaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tansiyon hastası Z.S., paletli ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA