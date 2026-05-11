Amasya'da sağlık ekipleri kene ve KKKA konusunda bilgilendiriyor

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ekibince köylerde yaşayan vatandaşlar, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ve kene hakkında bilgilendiriliyor.

İlkbahar mevsiminde kene ve KKKA vakalarının görülmeye başlaması nedeniyle, Amasya İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli sağlık çalışanları, köy köy dolaşarak vatandaşları bilgilendiriyor.

Kene ve KKKA hastalığıyla mücadelenin önemi ile korunma yollarının anlatıldığı eğitimlerin ardından çiftçilere, eğitici broşürler dağıtılıyor.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Soner Sorhan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin kene aracılığıyla bulaşan, özellikle bahar ve yaz aylarında görülen bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

KKKA'nın Amasya ve çevre illerde sık görülen, bazı hastalarda ölümcül olabilen bir hastalık olduğunu ifade eden Sorhan,

"Hastalıkla ilgili bizim yaptığımız temel çalışma hastalığın zirve yaptığı dönemden önce hastalık açısından riskli bölgeleri ziyaret etmek ve buralarda bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütmek oluyor. Bizim için 3 temel nokta çok önemli. Birincisi kene tutulması açısından riskli yerler, yani ormanlık alanların komşuluğundaki çayır, mera, tarla, bağ, bahçe gibi yerlere giden kişilerin kapalı kıyafetler giymesi, açık renkli kıyafetler giymesi ve pantolonları da çorabın içine sokması çok önemli. İkinci kuralımız kişiler tarladan döndükten sonra vücutlarını kontrol etmeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
