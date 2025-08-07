Amasya 112 Acil Sağlık Hizmetleri Yılın İlk Yarısında 23 Bin Vakaya Müdahale Etti

Amasya 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği ekipleri 2025 yılının ilk 6 ayında 23 bin 870 vakaya müdahale etti.

112 Acil Sağlık ekipleri, çok sayıda kişiyi etkileyen acil durumlar, doğal afetler (deprem, sel, heyelan vb.), büyük yangınlar, KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) olayları ve trafik kazaları gibi geniş bir yelpazede olaya 7/24 müdahale ederek hayat kurtarmaya devam ediyor.

Vatandaşların acil müdahalelerini olay yerinde yapan ve gerekli tedavileri için Komuta Kontrol Merkezi koordinasyonunda, yaralıların ve acil müdahale ihtiyacı olanlar için uygun olan en yakın hastaneye nakillerini sağlıyor.