Alzheimer Hastası Emine P. İkinci Kez Kayboldu, Ekipler Tarafından Bulundu

Alzheimer Hastası Emine P. İkinci Kez Kayboldu, Ekipler Tarafından Bulundu
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Burdur'un Ağlasun ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Emine P., bir hafta içinde ikinci kez kayboldu. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu evine 3 kilometre uzaklıkta bitkin halde bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde 1 haftada ikinci kez kaybolan Alzheimer hastası Emine P. (83) ekiplerin çalışması sonucu evine 3 kilometre uzaklıkta sağ bulundu.

Ağlasun'a bağlı Yeşilbaşköy'de oturan Alzheimer hastası Emine P. geçen pazartesi günü kayboldu ve ekiplerin 2 gün süren çalışması sonucu sağ olarak bulunup, ailesine teslim edildi. Emine P., önceki gün akşam saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra yine kayboldu. Yakınları, Emine P.'nin evde olmadığını fark edip ekiplerden yardım istedi. Burdur, Isparta, Antalya ve Denizli'den gelen AFAD ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucu Emine P., evine 3 kilometre uzakta bitkin halde bulundu. Emine P. kontrol için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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