Alman ve Amerikalı Üroloji Uzmanları Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni Ziyaret Etti

Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Türkiye'ye gelen üroloji uzmanları, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Ziyarette protez cerrahisiyle ilgili bilgi alışverişi yapıldı ve ameliyatlara katılım sağlandı.

Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Türkiye'ye gelen üroloji uzmanları, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, üroloji kliniğini ziyaret eden Almanya UKSH Kiel University Hospital Üroloji Klinik Şefi Prof. Dr. Daniar Osmonov ve University of Texas Medical Üroloji Doktoru Laith Alzweri ile protez cerrahisiyle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette konuk doktorlar, hastanenin Robotik ve Rekonstrüktif Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdulmuttalip Şimşek ve ekibinin gerçekleştirdiği protez ameliyatlarına katıldı.

Eğitimler hakkında değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Şimşek, Prof. Dr. Osmonov ve Doç. Dr. Alzweri ile ameliyatlara katılarak yeni cerrahi teknikleri uygulama fırsatıyla birlikte karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduklarını kaydetti.