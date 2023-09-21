Alaçam Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığına Dr. Fatih Çoban atandı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Dr. Fatih Çoban, Alaçam Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığına getirildi. Çoban, vatandaşların sağlığı için çalışacaklarını ve denetimlerine devam edeceklerini belirtti.

Alaçam Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığına Dr. Fatih Çoban getirildi.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Çoban, Van Başkale Devlet Hastanesi başhekim yardımcılığı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ambulans servisi sorumlu hekimliği, Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezi hekimliği, Ankara Çubuk aile hekimliği ve Siirt Baykan aile hekimliği görevlerinin ardından Alaçam Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığına atandı.

Çoban, Toplum Sağlığı Merkezi olarak görevli arkadaşlarıyla vatandaşların sağlığı için ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çalışacaklarını dile getirerek. "İlçedeki sağlıkla ilgili tüm konularda eksiksiz denetimlerimize devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sağlık alanında her konuda yanlarında olacağız." dedi.