Alaçam'da Kalp Krizi Geçiren Kişi Ambulans Helikopterle Samsun'a Getirildi
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Alaçam ilçesinde rahatsızlanan ve kendi imkanlarıyla hastaneye başvuran bir kişinin kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Ambulans helikopter ile Samsun'a sevk edilen hasta, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Alaçam ilçesinde kalp krizi geçiren kişi ambulans helikopterle Samsun'a getirildi.
Alınan bilgiye göre, rahatsızlanan ve kendi imkanlarıyla Alaçam Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran Hilmi K'nin (57) yapılan muayenesinde kalp krizi geçirdiği belirlendi.
112'ye haber verilmesi üzerine Hilmi K, Alaçam Stadyumu'na iniş yapan hava ambulansı ile Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Ramazan Çoban - Sağlık