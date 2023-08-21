Alaçam'da Kalp Krizi Geçiren Kişi Ambulans Helikopterle Samsun'a Getirildi

Alaçam ilçesinde rahatsızlanan ve kendi imkanlarıyla hastaneye başvuran bir kişinin kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Ambulans helikopter ile Samsun'a sevk edilen hasta, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.