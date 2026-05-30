Haberler

Göğüs ağrısıyla yola çıktı, ambulansla hayata tutundu

Göğüs ağrısıyla yola çıktı, ambulansla hayata tutundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde göğüs ağrısıyla fenalaşan kişi, yakınları tarafından hastaneye götürülürken yolda ambulansa teslim edildi. Kalp krizi şüphesiyle ilk müdahalesi yol ortasında yapılan hastanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evinde göğüs ağrısı şikayetiyle fenalaşan kişi, yakınları tarafından şahsi araçla hastaneye götürülürken yolda ambulansa teslim edildi. Kalp krizi şüphesiyle ilk müdahalesi yol ortasında yapılan hastanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, Akyazı ilçesi Altındere Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, evinde oturduğu esnada aniden göğüs ağrısı başlayan vatandaş fenalaştı. Durumu fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. Hastalık durumunun ciddiyeti üzerine ambulansın gelmesini beklemek istemeyen yakınları, fenalaşan şahsı kendi araçlarına bindirerek Akyazı Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıktı. Bu esnada ihbar üzerine komuta merkezinden çıkış yapan acil sağlık ekipleri ile hastayı taşıyan otomobil, Altındere merkezine yakın noktada karşı karşıya geldi.

İlk müdahale buluşma noktasında yapıldı

Araçların durmasının ardından şahıs, sağlık görevlileri tarafından otomobilden alınarak ambulans sedyesine taşındı. Kalp krizi şüphesi bulunan hastaya ilk müdahale yol kenarında ambulans içerisinde gerçekleştirildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, Akyazı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorlar tarafından tedavi altına alınan şahsın, uygulanan tıbbi müdahaleler sonrasında durumunun iyiye gittiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde partililere hitap ediyor

Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde partililere hitap ediyor
Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında! İlk fotoğraf geldi

Makam odasından ilk fotoğraf! Masadaki detaya dikkat
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde karanfillerle karşılandı

2,5 yıl sonra Genel Merkez'de! İşte gelişi sırasında atılan slogan

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi! Hedef Barcelonalı yıldız

Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi
Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Bir devrin sonu! Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Fenerbahçe taraftarını korkutan Asensio iddiası

Taraftarı korkutan iddia! Bunu kimse beklemiyordu
ABD'deki McKinley Dağından düşen 3 Letonyalı hayatını kaybetti

Kuzey Amerika'nın en yüksek dağından düşen 3 dağcı öldü
Mert Müldür saçlarını boyadı, gören bir daha baktı

Son halinini görenler tanıyamıyor!
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Kent ayağa kalktı! Emniyet müdürü bile sahaya indi
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam