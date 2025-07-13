Akülü Arabasıyla Havuza Düşen Çocuk Yoğun Bakımda

Akülü Arabasıyla Havuza Düşen Çocuk Yoğun Bakımda
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Samsun'un Atakum ilçesinde 4 yaşındaki Ö.A.I., akülü arabasıyla oynarken havuza düştü. Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde Ö.A.I. (4), akülü arabasıyla sitenin havuzuna düştü. Havuzdan çıkarılıp kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ö.A.I.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Kapıcı olan Adem I.'nın (28) oğlu Ö.A.I., sitenin bahçesinde akülü arabasıyla oynarken havuza düşüp boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Adem I., oğlunu havuzdan çıkarıp, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ö.A.I.'nın bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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