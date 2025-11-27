Haberler

Aksaray Üniversitesi'nden Diyabet ve Mide Hastalıkları için Devrim Niteliğinde Sensör Geliştirildi

Aksaray Üniversitesi'nden Diyabet ve Mide Hastalıkları için Devrim Niteliğinde Sensör Geliştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray Üniversitesi'nde geliştirilen sensör cihazı, nefes analizi ile diyabet ve mide hastalıklarının teşhis ve tedavi takibini yaparak, iğne gerektirmeyen bir çözüm sunuyor. Cihazın ulusal patenti alındı ve ticarileştirme süreci başlatıldı.

AKSARAY Üniversitesi tarafından diyabet ve mide hastalıklarının teşhis ve tedavi takibini sağlayacak sensör cihazı geliştirildi. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Bayraklı, "Bu şekilde, sadece nefes havası analiz edilerek birden fazla hastalık tek bir sensörle aynı anda tespit edilebilecek" dedi.

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Bayraklı tarafından diyabet ve mide hastalıklarının teşhis ve tedavi takibini sağlayacak sensör cihazı geliştirildi. Sensör cihazı, ulusal patentle tescillendi ve alanının önde gelen bilimsel dergilerinden Measurement (Q1) dergisinde yayımlandı. Prof. Dr. Bayraklı, "Buradaki temel hedefimiz, nefes havasında bulunan birden fazla molekülü tek bir sensör sistemiyle analiz etmek. Bundan sonraki projelerde, diyabet ve mide hastalıklarına ek olarak farklı hastalıklar da dahil edilerek binlerce kişinin çalışmaya alınması planlanıyor. Bu şekilde, sadece nefes havası analiz edilerek birden fazla hastalık tek bir sensörle aynı anda tespit edilebilecek. Böyle bir teknoloji hem doktorlara hem de hastalara büyük konfor sağlayacak; kan vermek gibi iğne gerektiren girişimsel yöntemlere gerek kalmayacak" diye konuştu.

'ÇOK YAKINDA HAZIR HALE GELECEK'

Geliştirilen sensörün sadece tıp alanında değil, farklı sektörlerde de kullanım potansiyeli bulunuyor. Prof. Dr. Bayraklı, "Bu alanlardan biri, sera gazlarının takibi ve analizidir. Avrupa Birliği'nin 'Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması' kapsamında sanayicinin ihtiyaç duyduğu ölçümler, geliştirilen sensör ile gerçekleştirilebilecek. Sensörün ticarileştirme potansiyeli oldukça yüksek. Şu anda ekibimizle birlikte endüstriyel prototip tasarımını hazırlıyoruz ve farklı patent süreçleri devam ediyor. Çok yakın zamanda, ticarileştirme potansiyeli yüksek cihazımız tanıtıma hazır hale gelecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı

Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! İşte o anlar
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Dev derbinin oranları belli oldu! İşte favori
Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay huzurevine yerleşti

Ustanın son hali kahretti
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor! Tarih verildi
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!

Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
Fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler, zabıta böcek çeşitlerini saymakla bitiremedi

Denetlenen fırında mide bulandıran görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.