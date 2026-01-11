Haberler

Aksaray'da 9 Kişi, Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendi

Aksaray'da iki farklı aile, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Toplam 9 kişi, tedavi altına alındı. Her iki ailenin de durumlarının iyi olduğu bildirildi.

AKSARAY'da ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 farklı aileden 3'ü çocuk, 9 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde Mustafa Akça (70) ve eşi Aynur Akça (69), gece geç saatte ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumu fark eden Mustafa Akça, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Akça çifti, gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ortaköy ilçesinde de Cafer Özbulduk (70), eşi Zülayha Özbulduk (58), 2 kızı ile 3 torunuda kömür sobasından sızan gazdan zehirlendi. Ailenin ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. 3'ü çocuk, 7 kişi ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Özbulduk ailesinin bireyleri, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Her iki ailenin bireylerinin durumlarının iyi olduğu tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

