Akşar köyünde sağlık yatırımı: Aile Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu yenileniyor

Bayburt'ta sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar kapsamında Akşar Köyü Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun yenilenmesi için ihale süreci 30 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Akşar köyünde hizmet veren Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun yenilenmesine yönelik çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Gerçekleştirilecek yenileme çalışmalarıyla birlikte vatandaşlara daha modern, güvenli ve konforlu bir ortamda sağlık hizmeti sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak çalışmalarla sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve bölge halkının sağlık hizmetlerine erişiminin daha kaliteli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı