'Cücelik tanısı alan hastalarda 20-30 cm civarı boy kazanımı mümkün'

BİRUNİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Prof. Dr. İlker Tolga Özgen, akondroplazi hastalarında boy uzamasına katkı sağlayan tedavinin 2026'dan itibaren SGK tarafından geri ödenecek olacağını açıkladı. Tedavi, erken tanı ile birlikte çocuklarda önemli boy kazanımlarına yol açabilir.

BİRUNİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. İlker Tolga Özgen, halk arasında 'cücelik' olarak bilinen akondroplazi hastalarında boy uzamasına katkı sağlayan tedavinin artık SGK'nın geri ödeme kapsamına alındığını belirtti. Erken tanının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Özgen, "Süt çocukluğu döneminde tanı alan bir hastanın 20-30 cm civarı boy kazanımı mümkün olabilecek" dedi.

Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. İlker Tolga Özgen, akondroplazinin genetik bir nedene bağlı olarak kol ve bacak kısalığıyla seyreden ve ciddi boy kısalığına yol açan bir iskelet bozukluğu olduğunu söyledi. Hastalığın erişkin boyunu önemli ölçüde etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Tolga Özgen, "Erişkin boyu kızlarda ortalama 120 cm, erkeklerde ise 130 cm civarı kalmaktadır" diye konuştu.

'FDA 2023'TE ONAYLADI'

Akondroplazinin tedavisine yönelik önemli bir gelişme yaşandığını belirten Özgen, "Tedavi, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından 2023 yılında onaylanmış ve bu süreden beri uygulanmakta olup boy kazanımı ve ekstremite orantısızlığının düzeltilmesi konusunda oldukça faydalı olduğu bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmıştır" ifadelerini kullandı.

'HER YIL YAKLAŞIK 2 SANTİMETRE EK UZAMA SAĞLAYABİLİYOR2

Tedavinin özellikle büyüme plakları açık olan çocuklarda daha etkili olduğuna dikkat çeken Özgen, "Özellikle büyüme plakları açık olan çocuklarda kullanıldığı dönemde her yıl 2 cm civarı ek uzama sağlayabilmektedir. Bu durumda süt çocukluğu döneminde tanı alan bir hastanın 20-30 cm civarı boy kazanımı mümkün olabilecektir" diye konuştu.

'2026'DAN İTİBAREN SGK GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALDI'

Türkiye'de tedaviye erişim konusunda da önemli bir gelişme yaşandığını ifade eden Özgen, "Ülkemizde tedavi olanakları kısıtlıyken, 2026 yılından itibaren genetik olarak tanısı doğrulanmış akondroplazi hastalarında SGK tedaviyi geri ödeme kapsamına almıştır. Çocuk endokrinolojisi tarafından çıkarılacak heyet raporu ile tedaviye başlanabilir. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa, erişkin boya katkısı o kadar çok olacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'den İran'ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak

"Müzakere başlamaz" resti sonrası ABD, İran'ın şartını kabul etti
Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti

Eski TBMM Başkanı hayatını kaybetti
İran'dan müzakere öncesi kritik açıklama: ABD'ye tam güvensizlikle müzakereye giriyoruz

İran'dan müzakere öncesi kritik açıklama
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı

Dünya bu detayı konuşuyor! ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır
Ayşe Tolga’dan zenginlik itirafı: Enerji vampirleri etrafını sarar

Ayşe Tolga’dan olay tespit: Hayatına enerji vampirlerini çekiyor
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu

1,5 yıl önce tüm birikimiyle satın aldı, şimdi can korkusu yaşıyor
'Sultan Süleyman' esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi

"Kanuni" esprisinden gözaltına alınan komedyen için karar verildi
Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası

Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası
Ayşe Tolga’dan zenginlik itirafı: Enerji vampirleri etrafını sarar

Ayşe Tolga’dan olay tespit: Hayatına enerji vampirlerini çekiyor
Dünya bunu da gördü! Şempanze iç savaşının görüntüleri

Dünya bunu da gördü! Şempanze iç savaşının görüntüleri
Fitch, Türkiye'nin 'pozitif' kredi görünümünü değiştirdi

Fıtch, Türkiye'nin kredi görünümünü değiştirdi